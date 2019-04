ACT vai averiguar acidente mortal em obra em Faro

Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) avançou esta segunda-feira com uma ação inspetiva para averiguar as circunstâncias em que ocorreu um acidente mortal com um trabalhador numa obra em Faro.

O trabalhador, de 34 anos, morreu soterrado pelo desabamento de uma parede, durante trabalhos de requalificação de uma casa térrea praticamente devoluta, na Rua Júlio Dinis, na freguesia do Montenegro, entre a cidade de Faro e o aeroporto.

Questionada pela Lusa sobre as condições de segurança em que a obra decorria, fonte da ACT declarou que neste momento "é prematuro avançar mais informação" sobre o caso.

"Após a comunicação do acidente, a ACT deslocou-se imediatamente ao local com uma equipa de inspetores", refere a mesma fonte, escusando-se a avançar com mais pormenores por decorrerem ainda "diligências inspetivas".

Em declarações à Lusa, fonte da Câmara de Faro disse não ter recebido qualquer pedido de licenciamento para obras no edifício cuja parede desabou, causando a vítima mortal.

Segundo constatou a Lusa no local, não estava afixado no edifício qualquer informação ou licença de obras.

O óbito do trabalhador foi declarado no local, onde estiveram cinco veículos e 12 operacionais dos bombeiros sapadores de Faro, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Este instituto enviou também uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), uma ambulância e uma unidade móvel de assistência psicológica para os restantes trabalhadores da obra.