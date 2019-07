Hoje às 17:30 Facebook

Novo contrato de concessão com a Águas do Algarve é válido até 2048 e não prevê aumento de preços.

A dessalinização na costa do Algarve vai ser estudada nos próximos anos pela empresa Águas do Algarve, que renovou, esta quarta-feira, o contrato de concessão com o Estado, para o abastecimento de água em alta na região, até 2048.

