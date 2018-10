Hoje às 15:25 Facebook

Aarhus (Dinamarca), Gotemburgo (Suécia) e Oslo (Noruega) vão passar a ter novas ligações ao Aeroporto de Faro no verão de 2019.

Segundo a Associação Turismo do Algarve, a agência responsável pela promoção turística externa do destino, "estas operações assumem uma importância estratégica para o turismo da região, nomeadamente para a dinamização do produto golfe".

