Principais preocupações são a subida do nível do mar, o aumento da temperatura e as disponibilidades hídricas.

Até 2100, a subida do nível médio do mar vai levar a que a linha de costa ultrapasse o local onde hoje existe a estrada, na Praia de Faro, e a que a Península do Ancão fique submersa, em caso de cheias. Em Quarteira, a água vai encostar aos primeiros prédios e chegar à segunda linha de edificações, em dias maus.

