O concurso é promovido pela Embaixada de França em Portugal.

Os alunos David Silva e João Botelho, do 3.º ano de Técnicas de Cozinha/Pastelaria, venceram o primeiro Lugar do Concurso Goût de France, promovido pela Embaixada de França em Portugal, para os alunos da rede de Escolas do Turismo de Portugal.

