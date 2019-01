Hoje às 16:26 Facebook

Administração Regional de Saúde do Algarve acredita que, até ao final do ano, a cobertura de consultas de dentista nos Centros de Saúde, "se não for total, será quase".

Ter uma cadeira de dentista em cada um dos Centros de Saúde algarvios até final de 2019. É este o objetivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, que está a colaborar com as Câmaras Municipais da região no sentido de garantir consultas de dentista no setor público.

