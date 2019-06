Atropelamento em Faro faz um morto e um ferido grave

Marisa Rodrigues e Inês Banha Hoje às 16:24, atualizado às 16:51 Facebook

Um morto e um ferido grave foi o resultado de um despiste, este sábado, no Patacão, em Faro.

As vítimas estavam sentadas num banco na via pública e foram atropeladas por uma viatura que se despistou, na EM 520, em Patação, concelho de Faro. O alerta foi dado às 15.37 horas.

Um homem de 70 anos ficou preso debaixo do Opel Corsa e morreu. A outra vítima foi socorrida por populares até à chegada do socorro e depois transportada para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve em estado grave.

O condutor do veículo que se despistou, de 60 anos e natural de Cabo Verde, ficou encarcerado e, às 16.40 horas, ainda estavam a decorrer as manobras de desencarceramento. Foi transportado para o hospital, com ferimentos ligeiros.