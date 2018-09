Hoje às 14:07 Facebook

Os atuais utilizadores do antigo parque de campismo da Praia de Faro vão mesmo ter de sair do espaço.

A Câmara de Faro aprovou a denúncia do contrato de comodato que mantinha com a Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo da Praia de Faro (AUAPCPF), que terá efeito a partir do dia 15 de setembro de 2019, ou seja, dentro de cerca de um ano.

