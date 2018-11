Hoje às 15:10 Facebook

Um carro despistou-se, perto das 13 horas, e caiu à Ria Formosa, na reta de acesso à ponte da Praia de Faro.

Apesar do sucedido, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse ao Sul Informação que, do despiste, apenas resultou "um ferido leve", o condutor do automóvel.

