Carro despistou-se e ficou submerso na Ria Formosa

Um carro despistou-se, esta sexta-feira, e caiu à Ria Formosa, na estrada de acesso à praia de Faro. O condutor e único ocupante da viatura sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta para o despiste foi dado ao início da tarde por automobilistas que assistiram a tudo. A zona, uma reta com duas faixas de rodagem, uma em cada sentido, não tem proteção lateral.

O carro ficou submerso e o condutor, um homem de 55 anos, foi retirado com a ajuda dos Bombeiros Sapadores de Faro e depois avaliado e transportado ao Centro Hospitalar Universidade pelo INEM. Sofreu ferimentos ligeiros.

A viatura, um Fiat Punto, foi retirada da água cerca das 14.30 horas por dois reboques e o auxílio de uma grua.

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por 8 veículos. O trânsito não chegou a estar cortado, mas esteve condicionado enquanto decorreram as operações de socorro e retirada do veículo.