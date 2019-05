Hoje às 14:56 Facebook

O Consulado-Geral do Brasil em Faro tem novo cônsul desde janeiro. Este organismo quer ser o aliado dos brasileiros nas regiões do Algarve e do Alentejo e garantir-lhes apoio para que vejam respeitados os seus direitos de imigrantes. Mas o Consulado quer também manter o trabalho que já vinha de antes, de ligação à sociedade regional.

Veja a reportagem em "Sul Informação".