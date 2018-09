Hoje às 13:19 Facebook

O deputado do PSD defende que "a saúde não pode ser negada aos algarvios".

Menos cirurgias, menos consultas, mais mortes registadas no internamento e nas urgências hospitalares e básicas e um "aumento exponencial" das queixas. Estes são alguns dos dados do relatório de produção clínica do CHUA relativo aos primeiros meses do ano destacados pelo deputado do PSD Cristóvão Norte, que exige que o Governo eleja o Algarve como "a prioridade nacional da saúde".

