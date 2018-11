Culatra quer tornar-se exemplo de que é possível viver só com energias limpas

Hoje às 17:38 Facebook

Dotar o núcleo piscatório da Culatra, em Faro, de uma rede energética totalmente assegurada por fontes renováveis e limpas, gerida de forma integrada e inteligente, associada a um compromisso com a preservação dos valores ambientais e com a sustentabilidade, é o sonho conjunto do Centro de Investigação Ambiental e Marinha (CIMA) da Universidade do Algarve e a Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC). O objetivo é fazer desta comunidade um exemplo a nível nacional, provando que é possível viver só com energias limpas e contribuindo para a transição energética.

