Autarcas algarvios devem aprovar medida a 18 de abril.

A redução do preço dos passes no Algarve para um valor máximo de 40 euros está a ser estudada e, "em princípio, será possível". A proposta foi apresentada pelo social-democrata Rogério Bacalhau, na última reunião da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a maioria dos autarcas concordou e estão a ser feitas reuniões com as operadoras de transportes para avaliar a sua viabilidade.

