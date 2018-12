Hoje às 15:44 Facebook

A empresa algarvia Arteste nasceu em 2009 e está "na linha da frente" na prevenção e controlo à bactéria legionella.

Atualmente, trabalha com hotéis, hospitais, parques aquáticos e complexos desportivos, fazendo um trabalho de consultoria que envolve avaliação do risco, desenvolvimento de planos de prevenção e auditorias, culminando com a atribuição de um certificado "Legionella Safe Building".

