"Erro de palmatória" deixa paradas as novas Unidades de Saúde Móveis

Cristóvão Norte diz que a AMAL e a ARS fizeram as coisas feitas em cima do joelho, Paulo Morgado diz que a culpa é do fornecedor.

São novas, custaram 750 mil euros ao erário público e a sua compra foi anunciada com pompa e circunstância. Ainda assim, as dez Unidades de Saúde Móveis (USM) adquiridas recentemente por outras tantas Câmaras Municipais do Algarve estão paradas por terem sido vendidas como viaturas ligeiras, quando na realidade são pesadas. De que existiu um "erro de palmatória" parecem não restar dúvidas. A disputa, agora, é sobre quem o cometeu.

