Faro apresentou projetos para "abraçar" a Ria Formosa

"Virar" a cidade para a Ria engloba quatro "projetos-âncora" numa área de 137 hectares entre o Parque Ribeirinho e o Cais Comercial de Faro.

Faro está a projetar o seu futuro virado para a Ria Formosa. Esta sexta-feira, no Dia do Município, foram apresentados projetos para a criação de um passeio a ligar o parque ribeirinho à Doca de Faro, de um passeio marítimo, com um passadiço, entre a doca e o Largo de São Francisco, para a requalificação do tecido urbano na baixa da cidade e para a reconversão do Cais Comercial de Faro.

