Faro lidera a nível regional e Portimão ultrapassou Albufeira.

Os concelhos de Faro (8.º lugar), Portimão (16.º) e Albufeira (19.º) estão no top25 do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking© 2019, que classifica as melhores cidades para investir, visitar e viver.

