Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival é iniciativa que as pessoas "já conhecem" e, por isso, à qual "aderem".

Os "Dias do Jazz" já aí estão e vivem em Faro até 26 de Maio. Concertos de Bruno Pernadas, Ricardo Toscano e João Paulo Esteves da Silva compõem a «grande programação» desta iniciativa, que até terá um concerto no Consulado-Geral do Brasil na capital algarvia.

Leia mais em Sul Informação