"Foge da confusão algarvia". A polémica campanha do aeroporto de Faro

Uma campanha do Aeroporto de Faro a apelar à fuga da "confusão algarvia" está a causar polémica. O Governo já pediu explicações à ANA Aeroportos, que suspendeu, esta segunda-feira, as publicações nas redes sociais.

A frase "foge da confusão algarvia e descansa em França", em português, inglês e espanhol, era o chamariz de uma campanha publicitária de voos com destino a Marselha, gerou um coro de protestos.

O presidente da Região do Turismo do Algarve, João Fernandes, condenou a campanha, tendo contactado a direção do aeroporto que "ordenou a imediata cessação da referida campanha e o apuramento de responsabilidades pela divulgação da mesma".

O presidente do PS/Algarve e deputado, José Graça, também pediu "a suspensão imediata das campanhas patrocinadas pelo Aeroporto de Faro, promovendo destinos externos em alternativa ao Algarve, tendo contactado a tutela para manifestar o seu desagrado". Já o deputado Cristóvão Norte (PSD) classificou a campanha de "tolice" e um "desrespeito pelos algarvios".

Em comunicado, o Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação informou que "o Governo, assim que tomou conhecimento da situação [campanha publicitária do Aeroporto de Faro a promover o destino Marselha] pediu explicações à ANA e pediu de imediato que fossem tomadas medidas para retirar uma publicação que é contrária aos interesses do país, dos portugueses e da economia nacional". Na mesma nota, refere que "a ANA já promoveu uma averiguação sobre o que se passou e retirou de imediato a ligação em causa".

Depois do coro de críticas e indignação, a campanha, que estava em vigor há cerca de uma semana, acabou por ser suspensa. Contactada pelo JN, a ANA Aeroportos ainda não comentou a polémica.