Governo "não está a cumprir" o que prometeu à Universidade do Algarve

Reitor faz balanço "positivo" do primeiro ano de mandato, mas não poupa nas críticas ao Governo.

O Governo "não está a cumprir" o contrato que assinou, em junho de 2016, com as instituições de Ensino Superior (IES) e, por isso, a Universidade do Algarve "corre o risco de fechar o ano de 2018" numa situação financeira "mais frágil do que em 2017". No total, revelou Paulo Águas, reitor da academia algarvia, "estão em falta 500 mil euros" prometidos pelo executivo de António Costa.

