Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Balanço do concurso nacional é "positivo", mas faltou contratar ortopedista.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve vai ser reforçado com 18 médicos especialistas, no âmbito do concurso de primeira época de 2019, que abriu em maio. Alguns destes clínicos já iniciaram funções e outros estão em fase de elaboração de contratos.

Leia mais em Sul Informação