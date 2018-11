Incêndio destrói restaurante pronto para festa em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 14:24 Facebook

Um restaurante ficou completamente destruído por um incêndio, na madrugada deste domingo, em Altura, Castro Marim, Faro. Só as paredes ficaram de pé. A Polícia Judiciária está a investigar as causas.

As chamas terão começado num anexo de madeira do restaurante "Girassol" por volta da meia-noite. O vento forte que se fazia sentir acabou por fazer com que o fogo se propagasse para o interior do estabelecimento. Todo o interior, incluindo a sala que estava preparada para uma festa a realizar este domingo, ficou completamente destruído.

O proprietário, Fernando Girassol, não desconfia de mão criminosa e acredita que possa ter havido um curto-circuito no anexo de madeira. O estabelecimento estava encerrado e sem funcionários quando o incêndio deflagrou.

No combate às chamas, estiveram mais de duas dezenas de operacionais dos bombeiros de Vila Real de Santo António, Alcoutim e Tavira.

Situado junto à movimentada Estrada Nacional 125 e com cerca de trinta anos de existência, o "Girassol" é um dos mais conhecidos restaurantes da zona. Apesar dos elevados danos, o proprietário quer reconstruir o restaurante.