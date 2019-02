Marisa Rodrigues Hoje às 12:26 Facebook

Uma idosa, de 99 anos, morreu esta terça-feira, na sequência de um fogo na casa onde vivia, em Bela Salema, no concelho de Faro. A vítima vivia sozinha em casa e estava acamada.

As chamas deflagraram cerca das 10 horas. Bombeiros e GNR encontraram a idosa já sem vida. Segundo fonte da GNR, não há, à partida, suspeitas de crime. A Polícia Judiciária está no local para investigar as causas do incêndio.