João Guerreiro já é membro da estrutura há 10 anos.

João Guerreiro, antigo reitor da Universidade do Algarve (UAlg) e professor catedrático desta instituição, voltou a ser nomeado pelo Governo para o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS).

