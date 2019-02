Hoje às 16:46 Facebook

Concurso "Underwater Photographer Of The Year 2019" contou com cerca de 5000 imagens de centenas de fotógrafos.

O fotojornalista João Rodrigues, residente no Algarve, foi distinguido com 2.º lugar na categoria Conservação marinha do "Underwater Photographer of the Year", considerado o maior concurso mundial de fotografia dos Oceanos.

