Lançado novo concurso para a construção da ponte da Praia de Faro

O novo concurso para a construção da nova ponte de acesso à Praia de Faro, com o valor base de 3,5 milhões de euros, foi publicado esta sexta-feira, em Diário da República, pela Sociedade Polis.

Em nota enviada às redações, a Câmara de Faro lembra que, "o desenlace tornou-se possível após a assinatura, no dia 27, do protocolo entre o Município e a Polis, de acordo com o qual a autarquia desembolsa mais 1,12 milhões de euros para tornar mais atrativo um concurso que, recorda-se, em outubro último, caíra sem concorrentes".

