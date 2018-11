Lethes acolhe gala solidária para ajudar famílias de bebés prematuros

Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

A associação "Nascer Prematuro" vai promover uma gala solidária no Teatro Lethes, em Faro, no próximo sábado, às 21h30, para assinalar o Dia Mundial da Prematuridade.

Os músicos Viviane, Azinhaga, Mauro Amaral e Galopim, bem como a Companhia de Dança do Algarve, vão juntar-se a este espetáculo solidário, que visa angariar fundos "para adquirir a tão desejada incubadora e avançar com os projetos 'De Igual para Igual' e 'Pontes de ligação', tão importantes para os bebés prematuros e para as suas famílias", segundo a "Nascer Prematuro".

Leia mais em Sul Informação