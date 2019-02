Hoje às 19:22 Facebook

Só Portimão e Olhão vão assumir, já em 2019, as competências que o Governo decidiu descentralizar.

Há oito Câmaras das 16 existentes no Algarve que não vão assumir nenhuma das competências que o Governo decidiu transferir para as autarquias. No campo oposto, só Olhão e Portimão vão assumir todas.

