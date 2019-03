Motociclista morre em despiste em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 22:09 Facebook

Um motociclista, de 46 anos, morreu, esta terça-feira, vítima de um despiste junto ao Estádio Algarve, entre Faro e Loulé.

O despiste ocorreu cerca das 20 horas numa reta onde as corridas ilegais de viaturas são frequentes. Esta é uma possibilidade que está a ser investigada pela GNR.

Quando há acidentes graves, os restantes condutores das corridas abandonam o local.

Quando as autoridades chegaram, encontraram apenas o motociclo sinistrado e a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Segundo fonte do INEM, foi accionada uma ambulância do INEM de Faro e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Faro. A vítima estava em paragem cardiorrespiratória, que as equipas médicas não conseguiram reverter. O óbito foi verificado no local.