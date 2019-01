Nadadora algarvia Isabel Figueira bate recorde da Europa Master

Hoje às 11:20 Facebook

A nadadora algarvia Isabel Figueira, do Clube de Natação de Faro, bateu o recorde da Europa Master (40-44 anos - escalão D), dos 50m bruços, durante o XIII Open Internacional de Masters de Inverno - Campeonato Nacional de Masters de Inverno, que decorreu, este fim de semana, nas piscinas municipais da Mealhada.

A nadadora ainda bateu o recorde nacional nas provas de 50 e 100m bruços, sagrando-se campeã nacional, com os tempos de 33.16 e 1.14.18, e na prova dos 50m livres, com o tempo de 27.72. Foi também vice-campeã nacional dos 100m livres, com o tempo de 1.01.82.

