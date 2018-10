Hoje às 15:12 Facebook

Presidente da Câmara de Faro espera que concurso público seja lançado até final do ano, mas Ministério do Ambiente não se compromete com datas.

A construção da nova ponte da Praia de Faro está "presa" por um milhão de euros. Depois de o concurso para a sua construção ter ficado deserto, será necessário aumentar o valor base da obra, mas ainda não está definido de onde virá o dinheiro que falta para que um novo concurso avance.

