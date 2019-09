Hoje às 18:41 Facebook

Para já, CHUA está a conseguir preencher as escalas.

Os 18 novos médicos que vão chegar aos hospitais do Algarve podem ajudar a resolver a dificuldade em preencher as escalas no Serviço de Medicina Intensiva e Neonatal do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), uma vez que, entre os colocados, se encontram um especialista em pediatra e também um cirurgião pediatra.

