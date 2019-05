Obras para recuperar e reabrir Parque de Campismo de Faro começam em setembro

Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras de recuperação do Parque de Campismo da Praia de Faro vão arrancar "em Setembro ou Outubro". O concurso para a intervenção foi feito, o contrato foi assinado e já há visto do Tribunal de Contas, pelo que os atuais ocupantes do espaço vão ter de abandonar o local antes do início dos trabalhos.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, garantiu, em entrevista ao Sul Informação, que "no final de Setembro ou princípio de Outubro, é para começar a obra. Os utentes já foram notificados e, em Setembro, vão ter de sair".

Leia mais em "Sul informação".