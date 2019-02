Orçamento Participativo dá voz aos alunos para corrigir "defeitos" das escolas

Hoje às 19:43 Facebook

Centenas de alunos compuseram "mini assembleia" em que discutiram propostas com o ministro da Educação.

"Se a escola tem vários defeitos e há esta oportunidade qual é a razão para não a utilizarmos?" A pergunta, de Maria Beatriz Fernandes, do 11.º ano, resume o que foi o lançamento do Orçamento Participativo (OP) das Escolas, esta quarta-feira, em Faro. O ministro da Educação foi um verdadeiro one man show e ouviu, com atenção, as nove propostas apresentadas ao abrigo de um programa que faz a democracia acontecer nas escolas.

