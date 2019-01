Pescador morre ao cair de falésia em Vila do Bispo

Hoje às 12:03 Facebook

Um pescador lúdico morreu, este domingo, após cair de uma falésia para o mar na zona do "pesqueiro dos caixões", no concelho de Vila do Bispo.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o desaparecimento do homem, de 47 anos, de nacionalidade holandesa, foi dado pelas 08.26 horas, tendo sido iniciados de imediato os procedimentos (buscas) para localizar o homem.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o homem foi avistado algum tempo depois, já sem vida, junto às rochas por elementos que efetuavam as buscas por terra.

A AMN avançou na sua página na internet que o homem se encontrava com três amigos em atividade de pesca na praia da Barriga, numa zona designada por "pesqueiro dos caixões", quando escorregou e caiu ao mar.

Nas buscas estiveram envolvidos 30 operacionais dos bombeiros de Vila do Bispo, da Polícia Marítima, GNR, apoiados por uma lancha semirrígida e oito veículos, bem como um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa.