Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Júlio Resende recebeu o prémio "Personalidade do Ano a Sul" do site de opinião "Lugar ao Sul".

Família, amigos, um piano no meio do palco, um virtuoso a tocá-lo e o Algarve. E sorrisos, muitos sorrisos. Júlio Resende foi galardoado este domingo com o prémio "Personalidade do Ano a Sul" de 2018, dado pelo site de opinião "Lugar ao Sul", numa cerimónia que teve lugar no Teatro Lethes, em Faro.

Leia mais em Sul Informação