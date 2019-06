Praias interditas a banhos no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 16:35 Facebook

A presença de microalgas levou as autoridades a interditar os banhos, esta segunda-feira, em todas as praias entre a Ilha da Deserta, em Faro, e a praia da Falésia, em Albufeira, no Algarve. As bandeiras vermelhas foram hasteadas.

A situação foi detetada este domingo, ao final da tarde, altura em que uma mancha avermelhada começou a ser vista em algumas zonas balneares da região. Durante a manhã desta segunda-feira foram feitas análises às águas, que comprovaram a existência de uma microalga do grupo dos dinoflagelados, apurou o JN.

Por precaução, as bandeiras vermelhas foram içadas. Uma decisão tomada pela Agência Portuguesa do Ambiente, a Universidade do Algarve e a Delegada de Saúde, em articulação com a Autoridade Marítima.