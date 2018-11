Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Eleições na Associação Turismo do Algarve estão marcadas para o dia 3 de dezembro.

João Fernandes vai candidatar-se à presidência da Associação Turismo do Algarve. O atual presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), visa, desta forma, colocar as duas entidades, responsáveis pela promoção interna e externa da região, a falar "a uma só voz".

Leia mais em Sul Informação