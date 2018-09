Hoje às 14:29 Facebook

Psicologia, com a nota mínima de entrada de 137,9, voltou este ano a ser a licenciatura com a média mais alta de entrada na Universidade do Algarve, de acordo com os resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA).

Este foi também o curso a exigir média mais alta no âmbito da oferta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.

