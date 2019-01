Hoje às 11:20 Facebook

Ermida de Santo António do Alto está a receber obras para ser ponto de atração turística.

Até ao final do ano, Faro vai ter mais uma açoteia (rooftop) que poderá ser visitada e logo aquela que proporciona a "melhor vista" sobre o concelho. A Ermida de Santo António do Alto está a receber obras de restauro por parte da Câmara de Faro e, graças a um projeto vencedor do Orçamento Participativo de Portugal, vai ser dinamizada e reaberta ao público.

