Sociedade Polis toma posse de casas ilegais na ilha da Culatra na terça-feira

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa vai tomar posse, esta terça-feira, de habitações consideradas ilegais nos núcleos do Farol e dos Hangares, na ilha da Culatra, em Faro. É o retomar das demolições iniciadas há cerca de um ano e que decorreram sob fortes protestos dos moradores.

Nesta nova fase há 22 construções na mira da Polis, mas nem todas vão ser expropriadas. Os proprietários, que já receberam as notificações, interpuseram providências cautelares para tentar manter as casas de pé.

Segundo as contas da Sociedade Polis, até ao final da tarde desta segunda-feira, deram entrada no Tribunal Administrativo de Loulé onze providências cautelares. "Há onze tomadas de posse previstas. Quatro são no núcleo do Farol e sete do dos Hangares", explicou José Pacheco, ao JN.

"Há um ano foi-nos dito que iria haver mais diálogo com o Governo, mas isso não aconteceu. Depois tivemos a má notícia de que haveria mais demolições", lamenta o presidente da Associação de Moradores do Núcleo do Farol, Feliciano Júlio.

"Esperamos que a Polis não tome posse das casas que estejam com providências cautelares", pede o presidente da Associação de Moradores dos Hangares, José Lezinho, que recorda que as providências "têm efeitos suspensivos".

Nos dois núcleos da ilha da Culatra foram identificadas 60 construções ilegais. Uma acabou por ser "salva", uma vez que o proprietário conseguiu provar ser pescador reformado. Em maio do ano passado, foram demolidas 37 - 23 no Farol e 14 nos Hangares. As restantes foram poupadas porque os moradores interpuseram providências cautelares, mas a Justiça deu razão à Polis, que agora avança para acabar o que começou.

Segundo os critérios definidos pelo Ministério do Ambiente, são consideradas ilegais as construções que se encontram num raio de 40 metros da linha de água, no lado da Ria Formosa, à exceção das de primeira habitação ou que pertencem a pescadores, no ativo ou reformados.