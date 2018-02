Tornado causa estragos em carros, barcos e esplanada em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 19:01 Facebook

Um tornado provocou danos, esta quarta-feira, em dezenas de embarcações na Doca de Faro, viaturas e na esplanada de um restaurante. O fenómeno atingiu aquela zona da cidade cerca das 17.30 horas.

"Foi muito rápido e surgiu do lado da ria Formosa, levantando tudo à sua passagem. Pode ter começado a formar-se na Praia de Faro", revelou o comandante da Zona Marítima do Sul, Nuno Cortes Lopes.

Além dos barcos, causou elevados danos num restaurante junto à doca. A esplanada ficou totalmente destruída, assim como as portas de vidro. Da doca, o tornado seguido para o interior da cidade provocando a queda de árvores em várias zonas e danos em viaturas, atingidas por ramos. Não há, segundo Cortes Lopes, vítimas a registar.

Ao que o JN apurou, cerca de uma dezena de embarcações foram afetadas. Estavam fundeadas e acabaram voltadas com a forma do vento. Para já, não há perigo para outros barcos. No Algarve, as barras marítimas estão todas fechadas, à exceção das de Portimão e Lagos.

Imagens do vento forte têm sido partilhadas nas redes sociais.