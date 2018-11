Hoje às 17:08 Facebook

Universidade algarvia assinou protocolos com instituições marroquinas nas áreas do ensino, mas também da inovação e transferência de tecnologia.

A Universidade do Algarve assinou protocolos com congéneres do Reino de Marrocos que abrem a porta deste país a empresas portuguesas e permitirão que alunos de mestrado marroquinos possam vir para a região estudar.

