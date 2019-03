Hoje às 16:58 Facebook

Representantes das duas academias discutiram projetos conjuntos em reunião em Faro.

Pouco mais de 120 quilómetros separam as Universidades do Algarve e de Huelva, mas as duas academias querem ficar ainda mais próximas. Equipas reitorais e professores de ambas estiveram reunidos, esta segunda-feira, no Campus de Gambelas, e discutiram possibilidades de colaboração para ganharem "mais presença na Europa e no Mundo".

