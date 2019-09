Hoje às 16:13 Facebook

O problema já foi resolvido.

Utentes do Centro Hospitalar Universitário do Algarve foram convocados para consultas que, na prática, não estavam marcadas. O erro deveu-se ao novo sistema complementar de alerta/convocatória de consulta via SMS, que está a ser implementado e em fase de testes, que enviou mensagens com data incorreta para alguns utentes.

