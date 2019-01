Variantes à EN125 e ferrovia para o Aeroporto "servem o Algarve", mas municípios querem mais

Hoje às 16:54 Facebook

Presidente da AMAL lembra outros investimentos necessários como o Hospital Central do Algarve.

A ligação ferroviária ao Aeroporto de Faro e a construção de variantes urbanas à EN125, onde se deverá incluir a de Olhão, foram duas das obras incluídas pelo Governo no Programa Nacional de Investimentos 2030. Para Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), estes são investimentos que "servem o Algarve, mas faltam outros que não estão no plano e que esperemos que avancem".

