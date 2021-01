Já começou a vacinação dos idosos e funcionários dos lares e Cuidados Continuados do Algarve

Hoje às 14:00 Facebook

Cento e dez utentes e funcionários dos dois lares, em Albufeira e Paderne, do Centro Social da Quinta da Palmeira, começaram, na manhã desta terça-feira, a ser vacinados contra a covid-19. Também em Tavira se deu início à vacinação de utentes e funcionários do lar da Misericórdia e da Unidade de Cuidados Continuados.

Os dois concelhos, por serem os de maior incidência de casos de Covid-19 em todo o Algarve, são os primeiros a acolher, na região, a vacinação dos utentes e funcionários das Estruturas Residenciais de Pessoas Idosas (ERPI) e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. A operação está a cargo das equipas dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) Central, do Sotavento e do Barlavento.

Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, que esteve presente no lar do Centro da Quinta da Palmeira, em Albufeira, com outros responsáveis locais e regionais, anunciou que "ao longo desta semana, vamos vacinar cerca de 900 utentes e profissionais das instituições destes dois concelhos".

