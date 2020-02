Jovem de 15 anos morre atropelada perto do aeroporto de Faro

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

Uma adolescente de 15 anos morreu, na quinta-feira à tarde, vítima de um atropelamento na estrada que dá acesso ao aeroporto de Faro.

O acidente aconteceu pouco antes das 16 horas. A jovem foi transportada com ferimentos graves, pelo INEM, para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, onde acabou por morrer.

O condutor, que seguia no sentido Faro - aeroporto, "não se terá apercebido" de que a jovem estava a atravessar a estrada, uma variante da EN 125, na freguesia do Montenegro, com quatro faixas e uma ponte aérea para o atravessamento de peões, disse fonte da GNR à agência Lusa. O homem de 38 anos também foi encaminhado para o hospital, onde deu entrada com escoriações na cara.

A adolescente frequentava o oitavo ano numa escola do Agrupamento de Escolas do Montenegro, cuja associação de pais publicou nas redes sociais uma nota de pesar, a dar conta do desfile de Carnaval marcado para esta sexta-feira.