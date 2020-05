Legumes da horta pedagógica de escola de Faro vão chegar a quem mais precisa

Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

As sementes da Horta Pedagógica da Escola de Santo António, em Faro, foram lançadas no início do ano letivo. Trinta alunos da turma de educação especial e de uma turma de 5º ano trataram dos legumes com entusiasmo, até que veio a pandemia da covid-19 e os jovens agricultores ficaram fechados em casa. No entanto, a horta sobreviveu e o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) de Faro vai colher os seus frutos.

Luís Miguel Gomes, professor da turma de Educação Especial e coordenador do projeto, conta que "a ideia surgiu no início do ano letivo, quando houve a vontade de criar algo diferente".

"A Horta Pedagógica é uma das disciplinas que compõem o Ensino Especial e pensámos em construir esta horta com paletes de madeira", conta o docente. A construção foi pensada para facilitar a vida dos jovens agricultores, uma vez que os canteiros ficaram elevados, para que alunos com dificuldades motoras também conseguissem participar no projeto. "Depois da estrutura, foi colocado composto fornecido pela Algar, a horta foi pintada e decorada pelos alunos e semeamos um pouco de tudo: couves, alfaces, salsa, pimento, entre outros", elencou o coordenador do projeto.

Leia mais em Sul Informação